EESTI RIIGIPEA KURDISTANIS ⟩ Alar Karis turgutas Eesti sõdurite moraali

Istuvad ja ootavad riigikaitse kõrgeimat juhti. Nagu koolis, on tagumised pingid tihedamalt täidetud kui eesmised. Mõnigi on täisvarustuses: rakmed ja lahingvest seljas, kiiver peas, püstol vööl, automaat kõrval. Ilm ei ole jahe, aga juuakse kuuma teed. Veidi on nahal tunda mägede tuult. Ja korraga saabub kergelt habetunud tuttav nägu sinises ülikonnas ja vestis. President Alar Karis koos kaitseväe peastaabi ülema kindralmajor Enno Mõtsaga. Kõik tõusevad ja võtavad valvelseisangu. Vabalt, võite istuda.