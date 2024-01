Eesti riik ei pikenda Moskva patriarhaadi metropoliit Eugeni elamisluba

Muu hulgas on siseministeeriumi esindajad Rešetnikoviga korduvalt rääkinud ja talle selgitanud, et tal tuleb oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes loobuda Kremli režiimi ja Venemaa sõjategevuse õigustamisest. Vaatamata varasematele hoiatustele pole Rešetnikov Eesti õigus- ja väärtusruumi sobimatut teguviisi muutnud. Seetõttu on Rešetnikovi tegevus riigile julgeolekuoht.

«Kaitsepolitseiameti hinnangul on Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill Vene Õigeusukiriku usujuhina järjekindlalt õigustamas ja toetamas Kremli režiimi verist agressiooni Ukraina vastu. Nii Moskva patriarhi kui ka metropoliit Eugeni tegevus on aidanud kaasa Vene Föderatsiooni julgeolekupoliitika elluviimisele Eestis,» ütles Aru ja lisas, et meeles peab pidama, et peale täieulatusliku sõja algust Ukrainas kuulutas riigikogu Venemaa Föderatsiooni terroristlikuks riigiks.