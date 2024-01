Ravimihulgimüüjate Liit: ootame Konkurentsiameti apteegianalüüsi valmimist

ERHL tegevjuhi Teet Torgo sõnul tuleb kõigepealt ära oodata analüüsi lõpptekst ja see põhjalikult läbi töötada. «Kahtlemata on ravimihulgimüüjatel Eesti ravimituru kujunemisest, mõjuritest ja tulevikust oma kindel nägemus. Panustame igapäevaselt sellesse, et ravimid oleks kõigile Eesti inimestele kättesaadavad,» ütles Torgo, kelle sõnul ei näe ravimihulgimüüjad ilma analüüsi sisu nägemata mingit võimalust ega vajadust selle osas seisukohti võtta.