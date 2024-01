Kaitsetahe on kõige hapram äsja iseseisvat elu alustanud noortel

Kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisneri sõnul on ministeerium tellinud kaitsetahte kohta avaliku arvamuse uuringuid juba 20 aastat, mistõttu trendid joonistuvad hästi välja. Ta kinnitas, et Ukraina sõja ajal on inimeste kaitsetahe kasvanud. Sama juhtus 2014. aastal, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis, kuid järgnenud aastatel langes taas mõnevõrra.