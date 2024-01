Jana Tooma meetootjatele: pakendile tuleb märkida päritoluriik

«Euroopa Parlament kavatseb kohustada meetootjaid märkima pakendi esiküljele selgelt, kust erinevad mee osad pärit on. Muudatus on oluline just mee puhul - 2023. aasta andmete kohaselt võib kuni 46 protsenti Euroopa Liidu imporditavast mee mahust olla väga madala kvaliteediga. Euroopa Parlament on võtnud vastu mitmeid meetmeid, et aidata tarbijatel langetada teadlik valik,» lausus Toom.

Saadik ütles, et olulisim nõue on märkida pakendi esiküljele mee päritoluriik ning seda põhimõtet toetab ka Eesti Kutseliste Mesinike Ühing. «Kui mesi on korjatud ainult ühes riigis, siis märgitakse selle riigi nimi pakendi esiküljel tootemargi lähedale. Kui toode koosneb mitmes riigis korjatud meest, tuleb päritoluriikide loetelu märkida pakendi esiküljele kahanevas järjekorras koos ligikaudsete protsentidega. Direktiivi muudatusi arutatakse praegu Euroopa Ülemkoguga, kuid olen kindel, et nad nõustuvad meiega,» märkis Toom.

Kui direktiivi muudatused lõplikult heaks kiidetakse, aitab see Toomi hinnangul Eesti mesinikel oma kõrge kvaliteedi poolest tuntud tooteid paremini turustada. «Paraku müüakse ka Eestis kaheldava väärtusega mett, mille päritolu ei ole selgelt tuvastatav ja mis mõjub negatiivselt kohalike tootjate mainele. Uute nõuete kohaselt saate pakendi esiküljelt teada, kui mesi on toodetud näiteks Rumeenias, Argentinas ja Mehhikos, mis omakorda tähendab, et tootel on traditsioonilise meega vähe pistmist,» rõhutas Toom.

«Euroopa Parlament kohustab meetootjat sellise kaubandusliku «kokteili» fakti märkima esisildile tavatähtedega, mitte tagaküljele kirbukirjaga. Oluline on anda tarbijatele kindlustunne mõistmaks, mida täpselt ostame ja sööme. Mesinikud teavad, et isegi erinevatest tarudest pärit mett ei ole hea segada, rääkimata erinevate mesilate, riikide ja mandrite meest. Tulemuseks pole mesi, vaid kaheldava väärtusega meelaadne toode. Ole ettevaatlik!» lisas Toom.