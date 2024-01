Jüri Luik sai Poola presidendilt kõrge teenetemärgi

President Duda ütles sotsiaalmeediasse X (endine Twitter – toim) tehtud postituses teenetemärkide andmise kohta järgmist: «Mul on suur au suursaadikuid nende kõrgete Poola teenetemärkidega autasustada. Need teenetemärgid on töö eest, mida teie, härrased, teete meie naabruskonnas –NATOs – üldise hüvangu nimel. See on minu hinnang panuse ja jõupingutuste kõikidele elementidele, mis on viinud selleni, et praegu on idatiival liitlasväed. Las need ordenid olla liitlaste ühtsuse märgiks.»