Jüri gümnaasiumis oli möödunud nädalal streigi nimekirjas 126 õpetajat ning ka tugispetsialist. «Viis päeva on valmis streikima neist ca 80,» lausus Jüri gümnaasiumi direktor Liina Altroff.

Altroff märkis, et koolimaja on avatud, aga õppetööd ja muid korraldatud tegevusi ei toimu. «Kui keegi teavitab, et vajab lõunat, siis seda pakume.»