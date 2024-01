Õpetaja: kui ollakse rahul, siis tõenäoliselt ei streigita

Seeberg on oma õpetajale ette nähtud normtundide lähedase koormusega rahul ja raha pole põhjus, miks ta otsustas streikimisest loobuda. Ta tuli tööle laste pärast - et need, kes soovivad kooli tulla, seda ka saaksid, sest tihti pole vanematel võimalik nendega koju jääda.