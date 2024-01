Nad lisasid, et igaühel on põhiseaduslik õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ja mitte kedagi ei tohi sundida neid muutma. «Teadaolevalt ei süüdistata metropoliit Eugenit mitte üheski õigusrikkumises, vaid valitsuse poliitiliste seisukohtade ebapiisavas omaksvõtus ja väljendamises,» märkisid vaimulikud.

«Põhiseaduslik põhimõteriigi kirikut ei ole kohustab riiki suhtuma kõikidesse kirikutesse ja teistesse usulistesse ühendustesse muuhulgas ka poliitilises mõttes neutraalselt. Metropoliit Eugeni suhtes tehtud otsus jätab paraku mulje meelsuskontrolli rakendamise taotlusest, mis on vastuolus Eesti põhiseaduses ja inimõiguste ülddeklaratsioonis sisalduvate põhimõtetega, samuti õigusriigi olemusega, mille kohaselt kedagi ei tohi käsitleda milleski süüdi olevana ilma vastava kohtuotsuseta,» toonitasid vaimulikud.

Nad heidavad siseminister Lauri Läänemetsale ette, et ta on kirjutanud ühele Eesti seaduste alusel tegutsevale kirikule ette, et peab valima uue, poliitilisele võimule sobivate vaadetega juhi ning sellega sekkub Läänemets intensiivselt kiriku siseasjadesse.