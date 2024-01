Sõlmküsimus ⟩ Sulase palk – kopkas kuus ja vanad püksid*

Rohkem streike? Kuid AI on tulekul!

«Mida parem on üldine rahaline olukord, seda julgem ja lihtsam on enda õiguste eest seista. Lisaks: mida rohkem streigitakse, seda rohkem usuvad ka teised, et võiks streikida,» märgib Saare. «Siin on muidugi eelkõige suur hulk tööd teha ära ametiühingutel, kes peaksid töötajatele õpetama oma õiguste eest seismist.»

Vitsur nendib aga, et Eestis pole ametiühinguid õieti kunagi olnud. «Pealegi on ametiühingul eestlase jaoks nõukaaja hais küljes. Kuid mitte ainult. Me oleme individualistid ega armasta koostööd teha, ei töötajate ega ka tööandjate tasemel. Üks põhjus, miks meil majanduspoliitikaga praegu on, nagu on, tuleb ka sellest, et meie ettevõtjate liidud on üpris nõrgakesed, esindavad suhteliselt väikest osa majandusest ja neid on seepärast kerge ignoreerida.»