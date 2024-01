Kultuuripealinn tuli, aga kultuuritegelased on äraootaval seisukohal

Tunnustas ta aga seda, et üritused ei jää Tartu-keskseks, vaid haaratud on kogu Lõuna-Eesti. «See annab tohutult jõudu juurde,» ütles Lunge. «Seal on juur ja jurakas küljes.»

Maalikunstnik, Kursi koolkonna asutajaliige Ilmar Kruusamäe, tunnistas pärast seda, kui oli üleeile pärastlõunaks saanud joonistusstuudios elusmodelli kasutades valmis kolm väikest tööd, et praegu on kultuuripealinna temaatika talle täitsa tundmatu maa. Tema nägemuses on tõeline kultuur see, mis suudab korraga paeluda ja kõnetada kolme põlvkonda – ja seda eriti tuhande-aastases Tartus.

Ta nentis, et need, kes on asjaajamise juures, mõtlevad pigem enda peale ja teevad seetõttu ühe põlvkonna kultuuri. Aga kuna ta on teinud kunsti 48 aastat, on ta enda sõnul näinud juba kõike, mistõttu halvas mõttes teda üllatada ei saa. «Olen äraootaval seisukohal,» lausus ta. «Ootan parimat.»

Taaralinna mõjuagendid