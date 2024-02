POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Julmades Krõnkõ lahingutes haavata saanud Eesti sõdur: see on Harmagedon

Peipsi äärest, vanausuliste külast pärit Oleg on Postimehe teada ainus Eesti vabatahtlik Ukrainas, kes on sõdinud Hersoni oblastis Dnepri vasakul kaldal. Ukraina sõdurid hoiavad seda mullu sügisel loodud väikest platsdarmi suurte ohvrite hinnaga. Sest selline on käsk – hoida platsdarmi, kust on praegu ukrainlaste jaoks lühim tee Krimmi poolsaareni.