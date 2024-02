Vapimärgi pälvinud Madise: pikad ja hägusa paragrahviga kohtuprotsessid ei ole õigusriigiga kooskõlas

«See teeb ikka väga rõõmsaks. Teenetemärkide andmise päev on Eestis üks ilus päev ning mul on väga hea päev, et ka mina nüüd selle märgi pälvisin. Ma olen presidendile väga tänulik,» sõnas Madise Postimehele

Karis annab Madisele teenetemärgi riikluse edendamise eest ja Madise täpsustaks seda õigusriikluse edendamisena. «Ma ise näen seda nii ja ausalt öeldes ma olen väga-väga tänulik oma kolleegidele, kellega koos me oleme kõikides rasketes olukordades - koroona või julgeolekust tingitud emotsioonipõhised otsused, mis võibolla on põhiseadusvastased -, et me oleme ühiselt suutnud neile vastu seista,» rääkis Madise ning lisas, et õigusriikluse edendamine on tõesti üks tähtsamaid asju, mida tema erialal teha tuleb.