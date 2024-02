FOTOD ⟩ Lasnamäe kortermajas levib suits, päästjad otsivad tulekollet

Kell 20.18 tuli Häirekeskusele teade, et Lasnamäel ühes Meeliku tänava kortermajas on tulekahju. Kohale saabunud päästjad tegid kindlaks, et trepikojas levib suits ning praegu otsitakse võimalikku tulekollet.

Sündmuspaigas on näha vähemalt kuut päästeautot ning ühe ülemise korruse korteri aken on lahti. Samuti oli kuulda suitsuanduri signaali.