«Venemaa peab arvestama, et Eesti ründamise korral saab Eesti ohustada agressorit samaga, millega ta ohustab ise ehk seada ohu alla ühendusteed. Teiseks, on vastasel väga keeruline viia oma õhutõrje merele, mis annaks omakorda võimaluse toimetada oma õhuväega Eesti kohal. Ehk me suudaksime tema õhutõrjet suruda ida poole. Kolmadaks, agressor peab aru saama, et kui ta tahab meiega sõtta tulla, siis muutub väga nõrgaks tema ühendustee Kaliningradi oblastiga,» rääkis Herem reedel laevatõrjerakettide kohalejõudmise puhul korraldatud pressikonverentsil.