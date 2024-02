FOTOD ⟩ Politsei tabas haiglast põgenenud mehe Lasnamäel

«Hea meel on teada anda, et mõni hetk tagasi märkas patrull Lasnamäel Laagna tee ääres otsitava mehega sarnanevat isikut. Kontrollimisel selgus, et tegemist ongi haiglast põgenenud mehega. Politseinikud pidasid mehe kinni ning ta toimetatakse tagasi kinnipidamiskeskusesse,» teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja veidi pärast südaööd.

PPA tegeleb nüüd juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamisega, et tulevikus selliseid olukordi vältida.

Tuneeslane paigutati kinnipidamiskeskusesse seoses ebaseaduslikult Eestis viibimisega. Pühapäeva õhtul hakkas mees kaebama terava valu üle õlas, mistõttu toimetati ta Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse kontrolli, kust ta aga põgenes.