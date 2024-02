Täpselt samasugune kogu ümbruskonna skaneerimise oht kaasneb ka tavalise koduelektroonika, näiteks robottolmuimejatega. Lisaks on oht, et Hiina tehnoloogiaettevõtete isikustatud teenused koos kontodega mobiilirakendustes koguvad infot tarbija kohta.

Segase taustaga TikTok

Siit edasi tuleb pöörata tähelepanu Hiina videorakendusele TikTok ja selle omanikule ByteDance’ile. TikTok on klassikaline näide segasest taustast ja andmete kogumisest mõne uue võimekuse väljaarendamiseks. Nimelt on TikToki emafirma ByteDance registreeritud Kaimanisaartel. ByteDance’i tegelik peakontor asub aga Pekingis, kus ByteDance on registreerinud firma nimega Douyin Co., Ltd. Sellel on aga null töötajat ehk tegemist on Kaimanisaartele registreeritud ettevõtte Hiinas asuva formaalse kehandiga.

Douyin Co., Ltd. omab firmat nimega Beijing Douyin Information Service Co., Ltd., millel on 1947 töötajat ning mis on ByteDance’i tegelik peakorter, asukohaga Pekingis Haidiani linnaosas AVIC Plaza nimelises hoones. Mitmete alluvusahelate vahendusel on selles ettevõttes aga üheprotsendiline osalus Hiina riiklikul küberkontrollikeskusel National Computer Network Emergency Response Technical Team/Coordination Center of China (CNCERT/CC). CNCERT/CC kuulub Hiina Küberruumi Keskkomisjoni (Central Cyberspace Affairs Commission) alla, mis omakorda kuulub Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee alla. Küberruumi Keskkomisjon töötab välja ja viib ellu Hiina küberruumi puudutavat poliitikat ja otsuseid. Tekib küsimus, miks seda üheprotsendilist osalust vaja on.