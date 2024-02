Vene sõltumatu väljaanne Mediazona kirjutas täna, et Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate andmebaasi ilmus Eesti peaministri Kaja Kallase ja riigisekretäri Taimar Peterkopi nimi. Mediazona teatel otsitakse neid seoses kriminaalsüüdistusega.

«Esimest korda ajaloos on Venemaal tagaotsitav teise riigi peaminister, Eesti peaminister Kaja Kallas, kes on seisnud selle eest, et eemaldada avalikust ruumist Nõukogude monumendid,» kirjutas Mediazona oma uurimuses «Keda jahivad jõustruktuurid».

Kaja Kallase tagaotsimiskuulutus, kus on eksitud sünnikuupäevaga. Foto: Mediazona

Kreml teatas teisipäeval ka ise, et Eesti peaminister ja mitmed teised Balti riikide kõrged ametikandjad on kuulutatud Moskva suhtes vaenuliku tegevuse eest tagaotsitavaks. «Need on inimesed, kes panevad toime vaenulikku tegevust ajaloolise mälu ja meie riigi vastu,» selgitas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

«Vene Föderatsioon arvab, et fiktiivne vahistamiskäsk aitab Eestit vaigistada – ma ei vaiki, jätkan jõuliselt Ukraina toetamist ja seisan Euroopa kaitse tugevdamise eest,» sõnas Kallas vastuseks. «Venemaa on läbi ajaloo looritanud oma repressioone niinimetatud õiguskaitseorganite kaudu. KGB vahistamiskäsk on korra ajaloos mu pere suhtes ka väljastatud.»

«Olen ikka öelnud, et Vene režiimi kriminaalne tööriistakast ei ole muutunud. Meie tegevust nende hirmutamine ei väära,» kinnitas Kallas.