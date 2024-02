FOTOD ⟩ Eesti Vabaõhumuuseumis sai osa tõelistest vastlatraditsioonidest

«Vastlapäev on liikuv püha, mis sõltub ülestõusmispühadest. See on alati noorkuu teisipäev seitse nädalat enne lihavõtteid. Selleks päevaks on sel aastal 13. veebruar,» sõnas sündmuse peakorraldaja Einike Sooväli. «Vastlapäeva tähistamise komme on sajanditevanune ja see on paljuski püsinud muutumatult siiani.»