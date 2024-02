ANALÜÜS ⟩ Tallinna võimuvõitlus on taandunud kaevikusõjaks: oodatakse sotside käiku

Kas eesmärk on Keskerakonna lõpetamine ja kustutuskanne äriregistris? Niimoodi sõnastas üks Tallinna sotsiaaldemokraat selle küsimuse, mis on võimaliku võimuvahetuse tuumküsimus suurel, ajaloolisel ja strateegilisel tasandil. Ta on veendunud, et Keskerakond ei saavuta 2025. aasta kohalike valimiste järel Tallinna volikogus seda esindatust, mis neil on praegu (33 kohta, kui riigikogulane Andre Hanimägi märtsi keskel oma volitused taastab). Seejärel on küsimus, kas nad 2027. aastal üldse riigikogusse sisse pääsevad. «Nende hiilgeajad on läbi igas mõttes ja küsimus on, kas Keskerakond lõpetab sellisel kujul, nagu lõpetas Lätis sarnase ajalookõvera läbi teinud Koosmeel,» märkis ta. Sellele järgneb dilemma, kas Eestile on kasulikum, et Keskerakond jääb alles nišiparteina, mis riisubki ainult venekeelse valijaskonna hääled, või hõivab nende mõju ja positsiooni Eesti poliitmaastikul erakonna Koos sarnane moodustis. «Mis on Eestile pikas plaanis kasulikum? Ma ei oska sellele vastata. Olen sellele väga palju mõelnud, kumb oleks parem,» arutles sotsiaaldemokraat.