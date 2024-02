VIDEO ⟩ EKRE saadikud võtsid undaja kaasa. Raid: Kui soojad on peast EKRE kolleegid?

«Kui pulti läks rahandusminister Mart Võrklaev (RE), lülitasid EKRE liikmed – välise vaatluse järgi oli see EKRE koondise treener Martin Helme – sisse mingi undava aparaadi. Umbes nagu pasun jalgpallivõistlustel, ainult et närvesööv kisa kestab saalis nonstopp, mistõttu rahandusministrit pole võimalik kuulata. Ka on sisse häkitud ülekandesse, minister kõlab otsepildis nagu oleks ta üle võtnud mingi jämeda tämbriga kõhurääkijast deemon,» kirjeldas olukorda parlamendis Raid.