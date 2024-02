AJALUGU ⟩ Eesti Vabariigi Rahvuskomitee 80

Eestlaste omariiklus on 106 aastat vana, kuid kuna Eesti on peaaegu pool – 52 aastat – sellest ajast olnud võõrvõimude okupatsiooni all, kandsid meie riikluse järjepidevust mitmesugused institutsioonid, mis tegutsesid kas emigratsioonis või kodumaal põranda all.