USA annab Eestile Ukraina taastamiseks 500 000 dollarit kriminaaltulu

«Piiriülese kuritegevuse tõkestamine on olnud ja on tulevikus veelgi kasvav prioriteet,» rõhutas justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar. «Sanktsioonikuritegude tõhus menetlemine on sellest väga oluline osa. Täna sõlmitud leping annab minu hinnangul täiendava motivatsiooni sanktsioonide rikkumistega veel rohkem tegeleda. Põhjus on väga lihtne, siin pole eesmärgiks ainult kuritegude avastamine, menetlemine ja õigluse tagamine, vaid ebaseadusliku tulu suunamine ohvrile ehk Ukrainale. Loodan, et sellest saab tulevikus sanktsioonikuritegude puhul uus normaalsus ka teistes riikides.»