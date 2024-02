KESKPÄEVATUND ⟩ Ruussaar: Eesti ei ääremaastu ilma lennukompaniita, mitte midagi ei juhtu

Priit Hõbemägi tõi välja, et riiklik lennufirma Nordica, endiste nimedega Estonian Air ja Xfly, läheb erastamisele. «Praeguseks on selgunud, et Nordica on ennast lõplikult priiks lennanud. See erastatakse,» sõnas Hõbemägi. Tema sõnul on Nordicas valitsenud tühjus – äsja ilmunud audit näitab seda, kuidas maksumaksjate raha on tühja kulutatud.