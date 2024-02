Esmaspäeva hommikul on teed libedad

Põhja-Eestis on jäisemaid teelõike Tallinna ümbruses ja Tallinna–Narva teel Kuusalus ning Sämi–Oru vahel, samuti Läänemaal Taebla–Risti lõigul. Kõrvalmaanteedel on jääkonarusi. Temperatuur on miinuspoolel ja teedel on libedusoht.