Riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet (kapo) teatasid täna, et on kolme kuu jooksul kinni pidanud kümme inimest, keda on alust kahtlustada Vene eriteenistuse ülesandel tegutsemises. Kinnipeetute seas on ka need, keda kahtlustatakse siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) ja ajakirjaniku autode lõhkumises ja monumentide rikkumises. Postimehe küsimustele vastas riigiprokurör Triinu Olev.