Riigikogu esimees avas Münchenis Eesti aukonsulaadi

Hussar ütles aukonsulaadi avamisel, et aukonsulid on Eesti diplomaatilise pere olulised liikmed ja väärtuslikud partnerid Eesti tutvustamisel maailmas. «Oluline on ka aukonsulite panus Eesti kodanike toetamisel välismaal, kultuuri edendamisel ja äridiplomaatia elluviimisel,»märkis ta.

Hussari sõnul näitas Baieri majandusühenduse tänane ümarlaud, et vastastikuste ärisuhete arendamisel on suur potentsiaal. «Loodan, et huvi kasvab veelgi ning peagi luuakse Baieri ja Eesti ettevõtjate vahel uusi kontakte,»ütles ta ja avaldas veendumust, et aukonsulaadi avamine aitab suhete tugevdamisele kaasa.