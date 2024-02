Politseinikud pidasid Tallinnas kinni narkokuritegudes kahtlustava 49-aastase mehe

Narkootilised ained on eluohtlikud ja üksnes möödunud aastal suri narkootikumide tarvitamise tagajärjel 117 inimest, mis on viimaste aastate suurim number. «Politsei peamine eesmärk on piirata narkootikumide turgu ja müüki, et seeläbi vähendada nende kättesaadavus Eesti inimestele. Oluline on mõista, et uimastiäri on organiseeritud kuritegevus. Iga inimene, kes narkootikume ostab, toetab sellega kuritegevuse jätkumist,» lisas narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht.