Kohtuasjas oli vaidluse all küsimus, kuidas tõlgendada korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Kohtusse pöördus OÜ EUROPARK ESTONIA, kes on Tallinnas asuva kortermaja parkimisala operaator. OÜ EUROPARK ESTONIA esitas leppetrahvinõude sõiduki juhile, kes parkis 2019. aasta 1. veebruaril kortermaja parkimisalale sõiduki, mille armatuurlaualt puudus parkimistingimuste kohaselt nõutav parkimiskaart või -luba. Juht trahvinõudega aga ei nõustunud, kuivõrd sõidukil oli leppetrahvi nõudmise ajal kehtiv korteriühistu parkimisluba.

Arvestades, et kohtutele ei esitatud tõendeid selle kohta, et parkimistingimuste kehtestamiseks oli olemas kõigi korteriomanike kokkulepe, asusid kohtud seisukohale, et parkimistingimusi ei saanud kehtestada selliselt, et parkida saab vaid korteriühistu lubade alusel.