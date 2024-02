NÄDALA RETSEPTID ⟩ Terviseks! Võtame kama

Äsja Eesti toidukultuuri ja erialase hariduse edendamise eest presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud kokk Rudolf Visnapuu kuulub nende põlvkonda, kes lapsena segasid endale kärmeks lõunaks kama hapupiimaga ja magusaisu vaigistamiseks võisid süüa tahvli kamašokolaadi korraga. Kuigi sovetiaja toiduolud olid kasinad ja hädapärase kamatahvli kõrval ei pruukinud poes vahel muud šokolaadi ollagi, seonduvad tal kamaga ikkagi ainult nostalgilised mälestused. Sama on leivaviiluga, millele määriti võid ja raputati suhkrut ning söödi suure isuga. «Armastan kama siiani ja see on mul alati kodus varuks,» räägib Visnapuu, kes on juba aastaid suvepealinna Pärnu spaahotelli Estonia restorani Noot peakokk.