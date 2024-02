OTSEBLOGI ⟩ Eesti Vabariik tähistab 106. aastapäeva

Kell 18 algab iseseisvuspäeva pidulik kontsertaktus ning vabariigi presidendi vastuvõtt Estonia teatri- ja kontserdimajas. Kui traditsiooniliselt on vastuvõtule kutsutud kõik riigikogu liikmed, said sel aastal kutse ainult juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid.

Ehkki paljud suhtusid vastuvõtu muudatustesse mõistvaks, oli ka neid, kelles otsus pahameelt tekitas. Näiteks Jürgen Ligi (RE) ütles, et noorte poliitikute jaoks on vastuvõtt oluline, ja peaminister Kaja Kallas (RE) teatas, et kuna Eesti on parlamentaarne riik, siis tema ei kavatse otsuse tõttu üritusel üldse osaleda.