Postimehe küsimusele, millest selline soe suhtumine Eestisse ja teadmine meie keelest, vastas Grey, et kui ta otsis aastatuhande alguses õpetajatööd mõnes Põhja-Euroopa riigis, kandideerides Tallinna, Peterburi ja Riia koolidesse, jõudis ta kiiresti järeldusele, et parim koht on Eesti. «Tallinna koolid olid professionaalsed ja hästi juhitud. Olen korduvalt käinud ka Lätis ja Leedus ja need riigid on armsad, aga pole Eesti.»