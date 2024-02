President Karis saatis Tapal kaitseväelased Iraagi missioonile

Missioonisõdurite lähedaste poole pöördudes ütles riigipea: «Pere ja selle hoidmine on meile nii tagala kui eesliin. Lähedastest pikk eemalolek on raske mõlemale poolele. Kuid loodan, et mõte teineteisest ning hingeside aitab rasketel hetkedel nii teid, kaitseväelased, kui ka teid, kaasad ja lapsed, vanemad ja õed-vennad. Loodan, et tagasi tulles olete perekondadena tugevamad ning et seeläbi on tugevamad ka meie kohalikud kogukonnad ja Eesti ühiskond tervikuna.»