Isegi 200 narvalase meeleavaldus ei suutnud haigla juhti kohale jätta

Nii Narva elanikud kui ka haigla töötajad kogunesid eile õhtul kell 17 rahumeelsele toetusavaldusele Ago Kõrgveele, kes tol momendil veel oli Narva haigla juht. Kuigi nädala alguses öeldi, et Kõrgvee tagandamise järel tehakse avalik konkurss, siis kolmapäeva õhtul sõnas nõukogu esimees, et kandidaat on olemas ning mingit konkurssi ei tule.