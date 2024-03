GALERII ⟩ Vanasadama trammitee ehitustööd jätkusid hommikuste ummikute saatel

Muudetud liikumisteega bussiliinide peatustesse paigaldatakse infomaterjalid. Kõigil ümbersõidule suunatud liinidel on tagatud ümberistumisvõimalused lähimates ühistranspordi peatustes. Ümbersõidul olevatel liinidel võib esineda hilinemisi ning kesklinna piirkonnas võib pikeneda jalgsikäigumaa pikkus peatustesse. Sõiduplaanid, reisiplaneerija, liinide liikumisteed ja peatused on leitavad veebilehelt transport.tallinn.ee.



«Vanasadama trammiliini ehitus on olnud keeruline väljakutse nii ehitaja kui ka kõigi tallinlaste jaoks, kuna sedavõrd mahukad objektid mõjutavad paratamatult Kesklinna liikluspilti. Kevade saabudes jätkame taas aktiivsemate ehitustöödega, mis toob kaasa ajutise liikluskorralduse. Siiski on hea meel tõdeda, et liigume graafikus ning loodame trammiliikluse uuel liinil käivituda juba tänavu sügisel. Alustame varakult, et jõuaks kevade ja suve jooksul suurema osa töödega ühele poole,» on Tallinna abilinnapea Vladimir Svet varem öelnud.