Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak selgitas Postimehele, et tähtis on mõista, et tänavate rekonstrueerimine ja ettevalmistamine on keeruline ja aeganõudev protsess. See hõlmab mitmeid aspekte, alates tehnilistest detailidest kuni eri inimeste vajadusteni. Mere puiesteel planeeritakse liikluse osalist avamist juulis ning täielikku avamist septembriks.