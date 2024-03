OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Riigikohus arutab seaduseelnõu usaldusküsimusega sidumise põhiseaduspärasust

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse kuuluva riigikohtuniku Nele Siitami sõnul on vaidlusküsimusel väga lai ühiskondlik kandepind, sest see mõjutab demokraatia toimimist tervikuna. «Eelnõu usaldusküsimusega sidumisel võtab valitsus enda kätte osa Riigikogu otsustusõigusest seaduste vastuvõtmisel. Riigikogu teeb küll lõppotsuse seaduse vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta, aga ta ei saa otsustada eelnõu muutmise üle,» selgitas Siitam. Ta lisas, et kuna rahva tahe realiseerub eelkõige seaduste vastuvõtmise kaudu, siis mõjutab eelnõude usaldusküsimusega sidumine meid kõiki.