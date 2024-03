UURING ⟩ Telereklaame hakatakse keelama, aga sotsiaalmeediat ei saa

Eelmise aasta algusest jõustus Eestis ringhäälingute liidu tegevusjuhend «Vastutustundlik toidu ja joogi reklaamipoliitika lastesaadetes. Lastele suunatud reklaam», mille eesmärk on panustada laste tervise kaitsesse ja toetada tasakaalustatud toitumist. Selle juhendi kohaselt ei tohiks lastele reklaamida suure rasva- ja suhkrusisaldusega tooteid. Nõuded on kõigile liidu liikmetele kohustuslikud ning järelevalvet tehakse eneseregulatsiooni põhimõttel.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO Eesti esindaja Kristina Köhleri sõnul oli nende soov selle uuringu käigus teada saada, kas juhendist peetakse kinni. «Teine põhjus oli see, et teaduskirjanduse andmetel ei ole ka teistes riikides eneseregulatsioonid kuigi tõhusad, need ei motiveeri lastele reklaame mitte näitama,» selgitas ta.