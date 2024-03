«Jah, Odessale anti raketilöök, arvatavasti ballistilise relvaga, mis tabas üht sadama infrastruktuuri hoonet. Aga see ei ole kuidagi seotud konkreetse visiidiga. See on seotud terrorismiga, mis on vaenlase olemuseks ja mida viiakse läbi metoodiliselt,» ütles Gumenjuk.