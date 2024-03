Toeta väikekooli ⟩ Vaata: heategevuskontsert Metsküla kooli toetuseks

Metsküla kool vajab hädasti õppeaasta lõpuni tegutsemiseks rahvalt rahalist toetust, sest ei riik ega vald väikekooli rahaliselt toeta. Väikekooli aasta eelarve on ligi 150 000 eurot ning mitukümmend tuhat eurot on sellest veel puudu.

Metsküla kooli ei toeta sel õppeaastal riik ega vallavalitsus. Nii et kui keegi arvab, et väikeste koolide ülalpidamine on väga kallis, siis Metsküla koolis õpib 21 last nii, et maksumaksja ei tasu nende õppeks sentigi. Kõik on koolikogukonna õlul. Metsküla koolis töötab kokku kuus õpetajat, kokk ja kaks erivajadustega laste tugiisikut.