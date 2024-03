Politsei otsib Tallinnas kadunud 70-aastast Vladimirit

Lähedased andsid politseile teada, et 70-aastane mees läks eile õhtul oma kodust kella 18.30 paiku jalutama ja pole siiani koju naasnud. Mees lahkus kodust ilma telefonita, mistõttu pole lähedastel õnnestunud temaga kontakti saada.

Vladimir on 173 cm pikk ja tal on hallid juuksed. Mehel on peas musta värvi nokamüts, seljas musta värvi jope ning jalas musta värvi dressipüksid ja saapad.