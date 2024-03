Saatejuht Ainar Ruussaare hinnangul on väga oluline jälgida, kui palju siinseid Venemaa kodanikke osaleb Putini tagasivalimistel. «Uuringu keskuse Nevada tulemused näitavad, et Putini populaarsus Venemaal on jätkuvalt kasvutrendis. Kas te mäletate, mis oli aprillis 2020 Putini populaarsus? Alla 60 protsendi. Nüüd on see 86 protsenti,» rääkis Ruussaar. Strandbergi sõnul ei saagi me teada, kas seal tuleb ühtegi protestihäält või mitte.