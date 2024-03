Narva pommitamise järellainetus kestab tänase päevani

SA Narva Muuseum nõukogu esimees Krista Nelson ütles Postimehele, et tegemist on väga hea ja vajaliku näitusega. «Narva muuseum peab tegema linlaste hulgas selgitustööd, eriti mis puudutab Teise maailmasõja sündmusi. Varem pole meil selliseid näitusi olnud.»

Näituse avamisel kiitis seda ka linnapea Jaan Toots. Ta tunnistas, et osa narvalastest arvab seniajani, et Nõukogude väed vabastasid Narva, kuid tegelikult oli see pommitamine «sigaduse tipp». «Mõned peavad näitust lausa ajaloo ümberkirjutamiseks. Tegelikult ei oleks pidanud tookord linna üldse pommitama, sest see oli inimestest tühi, sakslased olid kõik välja viinud,» kinnitas Toots üldteada tõde.