Eesti inimene kasutab tööl käimiseks üha sagedamini autot

Ka ühissõidukiga läbitavad vahemaad on muutunud vaid õige pisut. Mullu elas keskmine ühissõiduki kasutaja töökohast 11,1 kilomeetri kaugusel, 20 aastat tagasi 10,2 kilomeetri kaugusel. Isikliku autoga keskmiselt läbitav vahemaa on kasvanud 1,7 kilomeetri võrra. Kõige enam on suurenenud hoopis töökoha poolt pakutud transpordiga (k.a ametiauto) läbitav vahemaa – 5,5 kilomeetri võrra.

Ilmselt olid kahekümne aasta tagused liikumisviisid tingitud võimaluste puudusest. Eravalduses olevate sõiduautode arv on viimase kahekümne aastaga kahekordistunud, mis tähendab, et kasvanud on ka nende kasutamine. See on peegeldus majandusliku heaolu kasvust. Samas on 20 aasta jooksul toimunud teisigi arenguid. Teadlikkus inimtegevuse keskkonnamõjust ja igapäevase liikumise tervisemõjust on viimastel aastatel üha rohkem kinnistuma hakanud. Loodetavasti hakkab see kajastuma ka tuleviku liikumisviiside statistikas.