Laanet: Parmas ütles mulle eile, et on teinud märkmeid

Justiitsminister Laanet sõnas Postimehele, et küsis Parmaselt eile, kas too on lindistanud nende omavahelisi vestluseid. «Selle peale ta vastas, et on teinud ülesmärkmeid, ülestähendusi. Ma küsisin teist korda veel, kas ta on talletanud-salvestanud ja oli samasugune vastus. Ma ei tea, millisel kujul see (talletamine) täpselt oli, nii on ta vähemalt väitnud,» ütles Laanet.