Juba mõnda hoogu kogunud Laaneti ja Parmase vaheline antipaatia sai järgmise käigu sisse Eesti Ekspressi artikliga, kus prokurörid eesotsas Parmasega süüdistasid Laanetit nende töösse sekkumises.

Parmase detailsete kirjelduste tõttu väidetavatest töösse sekkumistest tekitasid küsimuse, kas Parmas on vestlusi Laanetiga lindistanud. Parmas vastas jaatavalt. «Ma olen talletanud meie omavahelisi vestlusi, aga ma ei täpsusta, millisel moel.»

Parmas nentis, et periood, kus ta on tundnud vajadust ennast kaitsta, on alanud sel aastal.

«Ühel hetkel, kui ma sain aru, mis mängu minuga mängitakse, pidasin oluliseks, et mul oleks võimalikult täpselt seda edasi anda, mida minister on mulle öelnud. Muidu tulevadki need etteheited, et ma ei ole midagi sarnast väitnud või kust ma seda võtan. Kui meil on olnud telefonivestlus, siis sugugi alati ei ole ma telefoni taga olnud üksinda.»

Sel nädalal käivitas Laanet prokuratuuris teenistusliku järelevalve, mida muuhulgas seostati riigikogu liikmete arupärimistega, kus prokuratuuri tööd kritiseeritud on.

Parmas meenutas, et juba paar kuud tagasi ütles Laanet talle, et peab ametist lahkuma, kuna on kaotanud poliitilise usalduskrediidi. Nii toona kui ka nüüd teenistusliku järelevalve alustamisel jäid Laaneti selgitused ähmaseks ja üldsõnaliseks.

Kuigi Parmast on kutsutud nn sarikandideerijaks, siis tema kinnitusel tal kuhugi lahkuma «ei sügele».

Kuula täispikkuses intervjuud :