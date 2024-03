FOTOD ⟩ Kaitseväe instruktorid suunduvad Ühendkuningriiki Ukraina kaitseväelasi välja õpetama

Selleks, et Ukraina saavutaks oma eesmärgid, saadame väljaõppemissiooni Interflex raames Ühendkuningriiki kaitseväe tegevväelastest ja reservväelastest instruktorid, et anda seal Ukraina kaitseväelastele sõduri baaskoolitusi, nagu tegevused lahinguväljal, relvaõpe ja laskeoskus,» ütles kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts.

Märtsi keskel Ühendkuningriiki suunduv üksus on kuni 30-liikmeline ja koosneb tegevväelastest ning reservväelastest instruktoritest, kes on ise väljaõppemissioonil osalemiseks soovi avaldanud. Ühe väljaõppetsükli pikkuseks on kaks kuud.

«Minu jaoks on suur au, et antakse võimalus ukrainlasi õpetada ja oma kogemusi nendega jagada, sest ma arvan, et praegu on maailmas kõige suurem eesmärk aidata Ukrainal okupandid tagasi lüüa,» ütles reservväelasena väljaõppemissioonile suunduv reamees German Barinov, kes on varem teeninud Ukraina rindel nii jalaväelase kui ka meedikuna kokku 21 kuud.