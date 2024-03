Suri kirjanik ja luuletaja Vaapo Vaher

Ta on õppinud Tallinna 17. Keskkoolis, 1954 siirdus Hiiumaale, kus lõpetas Kärdla Keskkooli. Aastatel 1965–1968 õppis Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumis arhitektuuri.

Ta on töötanud laadijana, puusepana, maalrina, teetöölisena, betoneerijana. Aastatel 1974–1976 oli ta Hiiumaa Keskraamatukogus vanembibliograaf, 1976–1978 ajalehe Nõukogude Hiiumaa keelekorrektor, 1979–1982 Õhtulehe korrespondent, 1982–1985 ajakirja Pikker vanemtoimetaja, 1992–1996 ajalehe Eesti Aeg ja 1996–1999 ajakirja Luup kultuuritoimetaja ning edaspidi vabakutseline. Ta oli Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Seltsi liige.

Ta on avaldanud sadu artikleid, uurimusi, esseid. Luulet koguteostes «Noori autoreid 77», «Eesti murdeluuleantoloogia», Loomingus, Nooruses, Edasis, Noorte Hääles ja mujal ajakirjanduses. Ta on kirjutanud lastejutte ja -luulet, filmistsenaariumi «Klaaside taga», kuuldemänge, laulutekstid Valter Ojakääru operettidele «Maskeraad Ungrus» ja «Winnetou», hiiumurdelisi laulumänge koos helilooja Arved Haugiga. Vaheri luulet on tõlgitud vene, inglise ja valgevene, esseistikat vene, soome ja saksa keelde.