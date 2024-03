Eesti kohale jõuab homme Islandi vulkaanipurskest alguse saanud vääveldioksiidi pilv

Detsembrist alates on Islandi Reykjanesi poolsaarel registreeritud neli vulkaanipurset, millest 17. märtsi oma oli suurim, mistõttu on Copernicuse atmosfääri seire teenus (CAMS) jälginud Euroopa poole suunduvat vääveldioksiidi (SO2) pilve.

Keskkonnaagentuur vahendas pressiteate vahendusel, et CAMS atmosfääri koostise prognoos põhineb satelliitide vaatlusandmetel ning sisaldab infot SO2 hulga kohta atmosfääris. Vulkaanipursked on SO2 oluline allikas.

CAMS vanemteadur Mark Parrington sõnas, et eelmiste pursetega ei kaasnenud nii palju SO2 emissioone, et seda oleks saanud vaadelda ja süsteemidesse assimileerida. «Seekord on SO2 hulk selgelt vaatlusandmetes näha ja me jälgime hoolega pilve tema teekonnal üle Põhja-Euroopa, kuigi me ei oota sellelt mingit mõju õhukvaliteedile või kliimale.»