«Julge valik». Kuidas Madis Timpson ministrina poliitikute poolt vastu võetakse?

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõnul on kõige tähtsam, et valik uue ministri osas on tehtud ning tööga saab edasi minna. «Esiteks muidugi see, et tekiks töörahu ja tekiks usaldus tagasi, mis puudutab prokuratuuri ja justiitsministeeriumi vahelisi suhteid. Teine on see, et meil on terve rida asju koalitsioonilepingus kirjas, mida me pole senimaani teinud,» selgitas Tsahkna.